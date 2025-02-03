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AK Parti heyeti Karabük'te eğitim yatırımlarını inceledi

AK Parti heyeti Karabük'te eğitim yatırımlarını inceledi
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yapımı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ile Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, kentte yapımı devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı sonuna kadar 13 eğitim tesisinin inşaatı tamamlanarak hizmete sunulacak, 7 yeni eğitim tesisinin temeli atılacak ve 5 eğitim tesisinin açılışı gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Milletvekili Şahin, eğitimde kaliteyi artırmak, çocuklara daha iyi gelecek sunmak için yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak, 2025 yılı itibarıyla tamamlanacak eğitim tesisleriyle Karabük'ün eğitimin her alanında daha güçlü konuma ulaşacağını belirtti.

AK Parti Karabük Milletvekili Keskinkılıç da projelerin Karabük'ün eğitimdeki vizyonunu ileriye taşıyacağını kaydederek, "Karabük'ün dört bir yanında yükselen eğitim tesislerini yerinde inceledik. 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemine hazır olacak bu yatırımlar, Karabük'ümüzün eğitimdeki başarı grafiğini daha da yukarıya taşıyacak. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda gençlerimize en iyi eğitim imkanlarını sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Salt ise eğitime yapılan her yatırımın, Türkiye'nin geleceğine yapıldığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Karabük'ün eğitim altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
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