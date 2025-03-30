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AK Parti Havza İlçe Başkanlığı'nda Bayramlaşma Programı Düzenlendi

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AK Parti Havza İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında, Milletvekili Ersan Aksu, Müslümanların maruz kaldığı zulme dikkat çekerek, daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı. İlçe Başkanı Aziz Pekşen de tüm halkın bayramını kutladı.

Ak Parti Havza İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, konuşmasında, "Gazze'de ve bir çok yerde Müslümanlar zulüm görüyor. Bunlara sebep olanların karşısında durmak için daha çok çalışmalıyız ve üretmeliyiz." dedi.

İlçe Başkanı Aziz Pekşen katılımcıların bayramlarını kutlayarak, "Tüm halkımızın bayramını kutluyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Programa, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu, MHP İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, İl ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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