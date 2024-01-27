Üye Girişi
Haberler

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı'nda Mahalle Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. Öntürk, ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek Hatay'ın sorunlarını ve projelerini paylaştı.

Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Yayladağı ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Öntürk, ziyaretleri kapsamında Bozlu, Yukarıokçular, Çaksına, Karacurun, Yeşiltepe, Leylekli, Yenice, Olgunlar, Sürütme, Sungur ve Şenköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını belirten Öntürk, "Depremden sonra başka şehirlere göç etmek zorunda kalan hemşerilerimizin geri dönmesi için Hatay'ımızı tekrardan ayağa kaldırıp onları geri getireceğiz. Hatay'ın sorunlarını biliyoruz. Biz dersimize iyi çalıştık ve ne yapılması gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Hatay'ın özel bir şehir olduğunu ifade eden Öntürk, şöyle devam etti:

"Depreme dayanıklı yaşanabilir, ciddi, çağa uygun evlerle inşallah hem köylerimizi hem merkezimizi inşa ediyoruz. En önemli meselemiz bir an önce vatandaşımızı konutları ile buluşturmak. Bu alt yapısı çökmüş, tarla olmuş şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hatay bir medeniyet, kültür, tarih şehri. Kültürümüzü, tarihimizi medeniyetimizi koruyarak yapacağız. İnşallah kardeşçe yaşamaya bu topraklarda devam edeceğiz. Hatay özel bir şehir bu özelliğini biliyoruz ve bu en hassas noktamızdır bu şekilde şehrimize ayağa kaldıracağız. Dışarıya giden kardeşlerimiz var. Köyde bağlantısı olmayan sadece evi merkezde olan, akrabası olmayan sığınacağı bir yer olmayan, şehir dışına giden kardeşlerimiz var. Bir an önce evlerini yapıp tekrar geri şehrine dönmesini sağlayacağız."

Öntürk'ün ziyaretlerine Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Öntürk Yayladağı AK Parti Hatay Deprem Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Las Palmas - Real Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! S Sport CANLI izle! 27 Ocak S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! S Sport 4K canlı maç izle Bein Sports 1 CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI Adana Demirspor - Hatayspor maçı CANLI izle! Adana Demirspor - Hatayspor maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Las Palmas - Real Madrid maçı CANLI izle! Las Palmas - Real Madrid maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 28 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Ocak Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kimdir? Belediye Başkan adayı Deniz Doğan kaç yaşında, nereli? AK Parti Dikili Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kimdir? Belediye Başkan adayı Sema Akıncı kaç yaşında, nereli?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title