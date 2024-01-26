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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk Mahalle Ziyaretinde

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AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, Reyhanlı ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla buluştu. Öntürk, belediyecilikte ehil bir iş olduğunu vurgulayarak, projelerini anlattı ve destek istedi.

Ak Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk, mahalle ziyareti gerçekleştirdi.

Öntürk, Reyhanlı ilçesinde mahalle ziyaretleri kapsamında düzenlenen programda, vatandaşlarla buluştu.

Cumhur İttifakı'nın el ele verip çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Öntürk, "Allah'ın izniyle tekrar tarihimizi, kültürümüzü ve birlikteliğimizi koruyarak binalarımızın, kurumlarımızın hepsini yeniden tarihine uygun bir şekilde yapacağız." dedi.

Hatay'da nüfusun önemli bir kısmının kırsalda yaşadığına dikkati çeken Öntürk, şöyle devam etti:

"Kırsalları önemsiyoruz. Buralar terk edilmiş olsaydı perişan olurduk. İnsanlar ocağına, baba ocağına, ana ocağına geldi. En azından buralara sığındı. Bunlar çok önemliydi. Kırsalla bağlantısı olmayan kardeşlerimiz eğer ikinci bir evi yoksa, yazlığı yoksa, maalesef şehir dışına gitmek zorunda kaldı. İnşallah onları da en kısa sürede getirip Hatay'ın demografik yapısını koruyacağız."

Belediyeciliğin ehil bir iş olduğuna değinen Öntürk, "Kırsalın yaşanabilir ve ulaşılabilir olması lazım. Allah'ın izniyle AK Parti belediyeciliği ile Cumhur İttifakı'nın birlikteliği ile bunları bir daha konuşmayacağız. Belediyecilik nasıl yapılırmış göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Öntürk, daha sonra vatandaşlara projelerini anlatarak seçimde desteklerini istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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