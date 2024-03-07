AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'da Seçim Çalışmalarına Katıldı

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı.

Yenişehirlioğlu, beraberinde AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Akhisar İlçe Teşkilatı üyeleriyle, Akhisar Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya katıldı, ardından esnafı ziyaret etti.

Akhisar'da seçimi almak istediklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, adayları Ömer İşçi'ye destek istedi.

Yaşanabilir şehirler oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yenişehirlioğlu, "El ele tutuşursak sonuç alırız. Almamamız için hiç sebep yok. Akhisar Devlet Hastanesi yatırım programına alındı. Bütün mesele dertlenmekle alakalı, eğer dertlenirseniz sonucunu da alıyorsunuz. Baştan beri söylüyorum milletvekilliği icra makamı değil rica makamı. Çünkü bizim imza yetkimiz yok." diye konuştu.