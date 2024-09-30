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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Bitlis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bitlis'te 9 yaşındaki Ada Koçyiğit'i ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bisikletini teslim etti. Ayrıca, 15 Temmuz gazisi Sedat Ergün ile bir araya gelip şehitler için dua etti. Akbaşoğlu, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'yı da makamında ziyaret etti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bitlis'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akbaşoğlu, Bitlis'te açtığı "Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemesi üzerine İstanbul'da ameliyat edilen ve kente dönen 9 yaşındaki Ada Koçyiğit'i ziyaret etti.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği ameliyattan sonra memleketine dönen Koçyiğit'e evinde ziyarette bulunan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesi olan bisikleti teslim etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gazi olan Sedat Ergün ile de bir araya gelen Akbaşoğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ve huzurlu yaşam diledi.

Bitlis Valiliğine atanan Ahmet Karakaya'yı makamında ziyaret eden Akbaşoğlu, Karakaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Akbaşoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel

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