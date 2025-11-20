AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı konusuna olumlu bakıyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerinin ardından, AK Parti "İmralı" konusunda kararını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alındı. Saat 15.20 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

"BU BİR DİNLEME, KOMİSYONDA OYLAMAYA İHTİYAÇ OLMAYABİLİR"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI ÖNCESİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Öte yandan; toplantı öncesinde, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. Akçay ve Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"KANUN TEKLİFİ OLMADIĞI İÇİN BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

KOMİSYON İMRALI ZİYARETİNİ OYLAYACAK

Yarın 18. kez toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini oylayacak. Komisyondan 'evet' kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek.