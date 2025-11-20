Haberler

AK Parti Grup Başkanı Güler: İmralı konusuna olumlu bakıyoruz

Güncelleme:
AK Parti'de gerçekleşen "İmralı" gündemli toplantı sonrası ilk açıklama AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den geldi. Güler, "Arkadaşlarımızla değerlendirdik, İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. İmralı'ya gidecek isim henüz belli değil, değerlendirilecek" dedi.

  • AK Parti, İmralı konusuna olumlu bakıyor.
  • TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini oylayacak.
  • Komisyonda oylama olursa AK Parti olumlu oy verecek.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" sözlerinin ardından, AK Parti "İmralı" konusunda kararını verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın başkanlık ettiği kapalı grup toplantısında, milletvekillerinin İmralı'ya gitme konusunda görüşleri alındı. Saat 15.20 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

"BU BİR DİNLEME, KOMİSYONDA OYLAMAYA İHTİYAÇ OLMAYABİLİR"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Arkadaşlarımızla değerlendirdik. İmralı konusuna olumlu bakıyoruz. Bu bir dinleme, komisyonda oylamaya ihtiyaç olmayabilir. İmralı'ya gidecek isim henüz net değil, değerlendirilecek. Komisyonda oylama olursa biz AK Parti olarak olumlu oy vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI ÖNCESİ SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Öte yandan; toplantı öncesinde, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de AK Parti grubunu ziyaret etti. Akçay ve Yıldız, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. MHP'li Yıldız, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz yarınki toplantı ile ilgili değildi. Hukukla ilgili bir mesele hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

"KANUN TEKLİFİ OLMADIĞI İÇİN BASİT ÇOĞUNLUK YETERLİ"

Yıldız, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kurulan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, İmralı'ya gidişle ilgili yarın yapacağı oylamaya ilişkin de "Kanun teklifi olmadığı için basit çoğunluk yeterli. Bunu konuşmaya gerek yok, bu çok açık" diye konuştu.

KOMİSYON İMRALI ZİYARETİNİ OYLAYACAK

Yarın 18. kez toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretini oylayacak. Komisyondan 'evet' kararı çıkması durumunda görüşmeyi komisyonun tamamı değil belirlenen bir heyet gerçekleştirecek.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hepiniz gitseniz nasıl olur...

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dem ile biraraya gelen Chp teröristlerle işbirliği yaptı diye terörist ilan ediliyor ama Dem ile bir araya gelen Akp vb ak kaşık. Nasıl oluyor bu

yanıt61
yanıt4
Haber Yorumlarıanti mizantropist:

1950 den beri bu ülke dizayn ediliyor, din inancı kamuflaj yapıldı; Sol kötü Sağ iyi olarak lanse edildi, Menderes'ten bu yana ılımlı İslam kurgulanıyor, Sağ görüş temelli Din İnancı insanlara kurtarıcı bir mucize gibi pompalanıyor, toplum 50 yıldır sorgulamadan sağ partilere oy veriyor, emperyalistler bu sayede sağ partileri bu sayede toplumu kontrol ediyor, insanlar cahil kalsın diye her şeyi yapıyorlar.

yanıt19
yanıt4
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Şu dünyanın çarkına tüküreyim ... Nereden nereye . DEM partiyle seçimlere girdiği için CHP ye demediğini bırakmayanlar , şimdi üstatlarıyla, pirleriyle KURUCULARIYLA beraberler .Tamam ben de terörsüz bir Türkiye isteyenlerdenim ama bu kadar yapılandan sonra bunların yaptıkları kanıma dokunuyor . Aklınız hep mi sonradan çalışıyor . Bu kadar ölen vatan evladı ne olacak , ne için kara toprağa düştü bu vatan evlatları ? Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın sizi .

Yorum Beğen152
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Hamza:

Nerdesin 2028 çabuk gel. Bu ülkenin artık hiçbir değeri kalmayan siyasal sol, siyasal islam ve siyasal milliyetçilerden kurtulması lazım. Bu ideolojiler artık kokuşmuştur.

Yorum Beğen111
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Rant pastası büyük olmalıki arkadaşlar böyle önem veriyor Türkiye Cumhuriyeti ve NATO da ikinci büyük Ülkenin intiharı ile eşdeğerdedir

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
