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AK Parti Gölbaşı'ndan Zabıta Haftası Ziyareti

AK Parti Gölbaşı'ndan Zabıta Haftası Ziyareti
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AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yönetimi ve belediye meclis üyeleri, Zabıta Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelin haftasını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ak Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı yönetimi ve belediye meclis üyeleri, Zabıta Haftası dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette, heyeti Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Göçer, Gölbaşı Belediyesi Zabıta İşleri Müdürü Kurtulmuş Çiftçi ve zabıta personeli karşıladı.

Personelin Zabıta Haftasını kutlayan AK Parti heyeti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, ilçede sunulan hizmetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA
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