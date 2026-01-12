Haberler

AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, GGD'yi ziyaret etti

Güncelleme:
AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti. Yılmaz, gazetecilerin taleplerini dinleyerek, Giresun'daki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Giresun Gazeteciler Derneği'ni (GGD) ziyaret etti.

Yılmaz, yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette GGD Başkanı Belir Bayram ile bir süre sohbet etti.

Gazetecilerin günlerini kutlayan Yılmaz, istek ve talepleri dinledi.

Giresun'da AK Parti'nin yatırımlarının devam ettiğini belirten Yılmaz, devam eden ve başlayacak yeni projeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
