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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geli ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AA / Hakan Dündar - Güncel

Adil Karaismailoğlu Mehmet Kasapoğlu Fatih Dönmez Güncel Haberler

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