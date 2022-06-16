AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AA - Hakan Dündar - Güncel
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geli ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
AA / Hakan Dündar - Güncel