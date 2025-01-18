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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Gençlik, 1 milyon üyesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından, gençlik organizasyonlarından bir tanesidir.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "AK Gençlik, 1 milyon üyesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından, gençlik organizasyonlarından bir tanesidir." dedi.

Fatih Şahin, Sinan Şamil Sam Spor Kompleksi'nde düzenlenen AK Parti Ankara 7. Olağan İl Gençlik Kolları "Betül Önderoğlu" Kongresi'nde yaptığı konuşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na ve geçen hafta vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diledi.

Kongrede gençlere seslenen Şahin, "Bu salona baktığımda Türkiye'nin mührünü geleceğe vurmaya kararlı, inançlı, azimli, kararlı yüzler görüyorum. Her birinizin yüzlerinde Sultan Fatih'ten, Sultan Alparslan'dan Yunus Emre'den izler görüyorum. Bu salona baktığımda Türkiye'nin mührünü geleceğe vurmaya hazır, AK gençliği görüyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, Bağdat'ın kapısını Genç Osman'ın açtığını anlarak, "Gençler sizler de "Türkiye Yüzyılı"nın kapısını açacaksınız. Sultan Fatih 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş, çağ kapatmış, çağ açmıştı. Sizler de gönülden fethedecek, küresel ölçekte zulümleri, haksızlıkla dolu bu karanlık çağı kapatacak, adaletle, merhametle dolu yeni bir çağın kapılarını açacaksınız." diye konuştu.

AK Gençliğin dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından biri olduğuna işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"AK Gençlik bugün 1 milyon üyesiyle dünyanın en büyük gençlik teşkilatlarından, gençlik organizasyonlarından bir tanesidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize yeni eserler kazandırmaya var mıyız? Yeni hizmetlerde bulunmaya var mıyız? Zulüm ve haksızlık karşısında tıpkı liderimiz Erdoğan gibi dimdik durmaya devam edecek miyiz? Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim."

Şahin, kongrede AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları görevini Halil Atasoy'a devreden Ülkü Efe Demirhan'a teşekkür ederek, yeni dönem için Atasoy'a başarılar diledi.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
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