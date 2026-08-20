AK Parti'den İsrail'e sert tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Türkiye'ye Suriye üzerinden mesaj vermeye kalkmak, Netanyahu hükümetinin siyasi çapını da stratejik haddini de aşan bir hevestir. İsrail şunu iyi bilsin, Türkiye, bölgede kimin nerede duracağını Tel Aviv'den öğrenecek bir ülke değildir." ifadelerini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

"TBMM'deki 467 kabul oyunun en çok katil, soykırımcı İsrail'i rahatsız edeceğini söylemiştik. Görünen o ki İsrail mesajı almış." ifadelerine yer veren İnan, şunları kaydetti:

" Türkiye'ye Suriye üzerinden mesaj vermeye kalkmak, Netanyahu hükümetinin siyasi çapını da stratejik haddini de aşan bir hevestir. İsrail şunu iyi bilsin, Türkiye, bölgede kimin nerede duracağını Tel Aviv'den öğrenecek bir ülke değildir. Gazze'de çocukları katletmeyi güç, komşularının egemenliğini hiçe saymayı strateji zanneden Netanyahu hükümeti, Türkiye'nin iradesini sınamaya heves etmesin. Bu coğrafyada Türkiye'ye parmak sallayacak bir İsrail yoktur, İsrail'in Türkiye'nin kararlılığını hesaba katmak zorunda olduğu bir gerçeklik vardır."

Kaynak: AA