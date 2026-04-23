AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde çocuklara sırtını dönen CHP'lilere tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li grubun, çocuk mehteran takımına sırtını dönmesine ilişkin, "Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal hesabından, Gaziantep'te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde, CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar ve diğer partililerin mehter marşı söyleyen çocuk mehteran takımına sırtını dönerek tepki göstermesine ilişkin açıklamada bulundu.

