Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de ilçe kongresine katıldı Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ben, TUSAŞ'ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Ben, TUSAŞ'ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki öğretmenevinde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Keşir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını lanetledi.

Keşir, yurt çapındaki kongrelerin coşkulu geçtiğini ancak saldırının ardından burukluk yaşandığına değinerek, "TUSAŞ'ta yaşanan terör felaketi bizi hayli üzdü. Bu vesileyle, içlerinde kadın mühendisimiz de var şehit olan, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ben, aynı zamanda TUSAŞ'ta mühendislik yapan bir kadının annesi olarak şunu söylemek isterim ki biz bir ölür bin diriliriz. Biz, her ölende binlerce dirilen milletin evlatlarıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu vurgulayan Keşir, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'One minute' dediğinde sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykırdığında sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı 15 Temmuz gecesi 'Ölümüne ölümüne' dediğinde arkasından koşarak, ardımıza dönüp bakmadan yürüyerek sevdik. Biz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı şu an tek başına Filistin'in gür sesi olduğu için sevdik. Mazlum coğrafyaların gür sesi olduğu için sevdik." ifadelerini kullandı.

Keşir, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri kapsamında bugüne kadar inşa ettikleri hizmetlere yenilerini ekleyeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti'nin İstanbul Milletvekili, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Akçakoca İlçe Başkanı Burhan İşleyen de konuşmalarında birlik ve beraberliğin öneminden bahsederek, kongrenin hayırlı olmasını dilediler.

Tek listeyle girilen seçimde mevcut başkan İşleyen, güven tazeledi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Ayşe Keşir AK Parti Güvenlik Güncel TUSAŞ Terör

Adana'nın Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem

Adana'da korkutan deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 İki ünlü şarkıcı konser verecek! Mansur Yavaş, terör saldırısının ardından aldığı 'iptal' kararından vazgeçti

Terör saldırısının ardından aldığı "iptal" kararından vazgeçti
Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış

Eşini 18 bıçak darbesiyle öldürmüştü! Öğretmen, katliamı bir hiç uğruna yapmış
Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Melbourne'dadır? ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Mehmet Şef kime kaşık attı? MasterChef'te kim elendi? (27 Ekim) S SPORT CANLI İZLE | INTER- JUVENTUS maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport izle! Inter- Juventus maçı ne zaman? Inter- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? West Ham United - Manchester United maçı kaç kaç bitti? West ham United - Manchester United maç özeti! Arsenal- Liverpool maçında Kerem yok mu? Kerem oynamayacak mı? Arsenal- Liverpool 11'ler! Avrupa- Türkiye saat farkı kaç? Türkiye kış saati uygulamasına geçmeyecek mi? Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.