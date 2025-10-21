Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Sivas'ta Konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Sivas'ta Konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bizler Gazzeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız." dedi.

Ercan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Gazze'deki Müslümanların en büyük umudunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Ercan, "Gazzeli kardeşlerimizin gözleri Türkiye'nin, AK teşkilatlarımızın üzerinde. Hiçbir çılgın bizlere zincir vuramayacak ve bizler bütün dünya mazlumlarının olduğu gibi Gazzeli kardeşlerimizin de umudu olacağız. Bizler Gazzeli kardeşlerimizin Allah'ın izniyle yaralarının sarılmasına vesile olacağız." diye konuştu.

Terörsüz Türkiye'nin kadınlarla mümkün olacağını vurgulayan Ercan, "Barış kadınla mümkün. Bugün ülkemizde barış yaşanıyorsa, terörsüz Türkiye'den rahat bir şekilde bahsedebiliyorsak, bu kadınla mümkündür. İstanbul'dan, Ankara'dan gelirken Doğu ve Güneydoğu'da kara yollarını kullanamıyorduk. Bugün Gabar'daki petrolümüzde çalışan kadın mühendislerimizle program yaptık. Kadınlarımızla birlikte Gabar'daki petrolden daha iyi nasıl enerji elde ederiz bunları konuşuyoruz. Bugün artık terörden değil müreffeh bir Türkiye'den gelişmiş bir Türkiye'den bahsediyorsak bunların hepsi kadınlar sayesinde oldu." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı.

