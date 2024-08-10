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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: İsrail'in Gazze'deki saldırısı soykırımdır

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin, 'Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir.' dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıya ilişkin, "Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Keşir, Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini gezdi, esnafla sohbet etti.

Keşir, ziyaretlerin ardından AA muhabirine, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıyla, tablonun gittikçe ağırlaştığını belirtti.

Gazze'ye ilişkin her gün daha ağır şeyler işittiklerini aktaran Keşir, hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırıların, son olarak bir okula yönelik gerçekleştirildiğine değindi.

Bu saldırıların tüm dünyanın gözünün önünde olduğunu, bunu ifade edecek kelime bulamadığına işaret eden Keşir, şöyle konuştu:

"Bütün dünyanın gözü önünde, büyük bir arsızlıkla, büyük bir hadsizlikle oluyor. Daha geçtiğimiz günlerde bir Filistinli mahkuma tecavüz edilmesi gündeme gelmişti. Hem bu şekilde cinayetlerin olması, katliamların olması, hem insanlık suçu olan tecavüz ve diğer uygulamaların olması kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle ölenlerin kadın ve çocuk ağırlıklı olması, bunun apaçık bir soykırım olduğunun artık en kesin delilleridir. Bunun bir soykırım olduğunu ifade etmem lazım."

-"Uluslararası düzeyde de biz bunun takipçisi olacağız"

Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahillik başvurusu yapması ve diğer girişimlerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Keşir, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, varlık nedenini, kendine uygulanan soykırımı gerekçe gösteren bir milletin, bir ulusun, bunu bir başkasına çok daha ağır, çok daha vahşi bir şekilde, tüm dünyanın gözü önünde yapması asla kabul edilebilir değil. Uluslararası düzeyde de biz bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Keşir, AK Parti Kadın Kolları'nın, olayların ilk başladığı andan itibaren harekete geçtiğini belirterek, uluslararası kadın ve çocuk kuruluşları ile Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluşlarına mektuplar yazdıklarını, Filistin'de ölen kadın ve çocuklara dikkati çektiklerini anlattı.

Gazze'deki insani drama da değinen Keşir, "Orada mesela hala sağlık şartları iyi olmadığı için hamile kadınlar, son derece sağlıksız şartlarda doğum yapıyor. Anneler çocuklarını gömüyor, çocuklar annelerini gömüyor, hatta bazılarının cenazelerine ulaşılamıyor, kayıplar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ayşe Keşir AK Parti İsrail Çocuk Gazze Politika Güncel Haberler

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