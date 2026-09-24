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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Suriye'de Türkçenin müfredatta yer almasına ilişkin paylaşım:

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- "Türkmenler, Suriye'nin asli ve vazgeçilmez bir parçası olarak birliğin ve huzurun en büyük teminatlarındandır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türkmenler, Suriye'nin asli ve vazgeçilmez bir parçası olarak birliğin ve huzurun en büyük teminatlarındandır." ifadesini kullandı.

Zorlu sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Suriye'de daha önce uygulanan Türkmenlerin yoğun bulunduğu bölgelerde Türkçenin müfredatta yer almayı sürdüreceğine yönelik kararın ilgili makamlara gönderildiğini memnuniyetle öğrendiğini belirtti.

Kürşad Zorlu şunları kaydetti:

"Türkmenler, Suriye'nin asli ve vazgeçilmez bir parçası olarak birliğin ve huzurun en büyük teminatlarındandır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Suriye'nin tüm bileşenleriyle barış ve refah temelinde geleceğe taşınmasına yönelik iradesini sürdürecektir."

Kaynak: AA
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