AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan okullarda okutulacak Türk dünyası kaynaklarına ilişkin paylaşım:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, okullarda okutulacak Türk dünyası kaynaklarına ilişkin, "Bu adım, eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz 'Türk Dünyası' seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk dünyası adına hazırlanan çalışmanın, bu yıl hayata geçirilmesinden memnuniyet ve heyecan duyduklarını belirtti.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimiz için hazırlanan 'Türk Dünyası Kültür Atlası' ve 'Türk Dünyası Yolculuğu' adlı eserler, yıl boyunca okullarımızda temel kaynak olarak kullanılacaktır. Bu adım, eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz 'Türk Dünyası' seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türk dünyası vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu kitaplar, bu eğitim-öğretim yılında basılı materyal olarak sıralardaki yerini alacaktır. Eserlerin dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri ise Bakanlığımızın dijital platformları üzerinden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin erişimine sunulacaktır. Söz konusu kaynaklar, Türk dünyasının tarihi şahsiyetlerini, kadim şehirlerini, doğal ve kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini, ortak değer ve geleneklerini öğrencilerin yaş ve gelişim düzeylerine uygun, duru bir anlatımla bir araya getirmektedir."

Bu yıldan itibaren okullarda okutulacak bu kitaplarla öğrencilerin ortak kültürel mirası tanımaları, bugünün Türk dünyasını daha doğru anlamlandırmalarının ve geleceğe uzanan gönül bağlarının önemini kavramalarının hedeflendiğini vurgulayan Zorlu, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek bu kıymetli çalışmanın hayırlı olmasını diliyor, başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA