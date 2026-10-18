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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Azerbaycan'ın bağımsızlığının yıl dönümünü kutladı:

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- "Bağımsızlığını büyük fedakarlıklarla kazanan Azerbaycan halkını yürekten kutluyor, dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet sürmesini diliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutladı.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın bağımsızlığının yeniden tesisinin 35. yıl dönümü kutlu olsun. 18 Ekim 1991 tarihinde yeniden bağımsızlığını ilan eden kardeş Azerbaycan, bu süreçte egemen ve erkin bir devlet olarak önemli başarılara imza atmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı gibi 'Cenabıallah Azerbaycan'ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun.' Bu vesileyle bağımsızlığını büyük fedakarlıklarla kazanan Azerbaycan halkını yürekten kutluyor, dostluk ve kardeşliğimizin ilelebet sürmesini diliyoruz."

Zorlu, paylaşımında, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesini anlatan görüntülerin bulunduğu videoya da yer verdi.

Kaynak: AA
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