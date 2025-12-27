Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye'de hizmet veren hastanelerin Avrupa'nın tamamındakilerden iyi olduğunu bildirdi.

Bir restoranda düzenlenen AK Parti Kale Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Denizli'de bugüne kadar tüm eserlerin AK Parti döneminde yapıldığını ve millete hizmet etmek için durmadan gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Hizmet destanlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yazmaya devam edeceklerini belirten Zeybekci, Denizli Acil Durum Hastanesinin hazır olduğunu fakat Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından suyun bağlanamadığını dile getirdi.

Belediyenin hastane etrafındaki azıcık bir yolu bile yapamadığını ifade eden Zeybekci, "Suyu niye bağlayamıyor biliyor musunuz? Devletten o su bağlamayla ilgili para isteme seviyesizliğine kadar düşebiliyorlar. Bekliyor şu anda. Efendim şundan bundan, yazışmalar falan böyle bahanelerle geçiştiriyorlar. Bütün dünyada, bütün iddiamızla söylüyorum, şu anda Türkiye'deki hastaneler Avrupa'nın tamamından daha iyi. İnşallah Denizli de onlardan birini kazanacak." diye konuştu.

Zeybekci, muhalefetin böyle bir hayalinin olmadığını ve engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Denizli Çevre Yolu'nu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz o çevre yolunu yaparken 5 defa mahkemede durdurdular. CHP'liler durdurdu. CHP'liler itiraz ederek, bahane bularak, mahkemede yürütmeyi durdurma veriyor, iptal etmiyor. "Bir dur bakalım" diyor. Hemen arkasından biz başka bir kararla devam etmeye çalıştık ve bitirdik." dedi.

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.

