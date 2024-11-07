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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Elazığ'da konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bütün derdimiz hizmet etmek, insanımıza dokunmak, insanımızın hayatının konforunu yükseltmek.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bütün derdimiz hizmet etmek, insanımıza dokunmak, insanımızın hayatının konforunu yükseltmek." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen "Deneyim Paylaşımı" toplantısında, bu programın Bingöl, Şırnak ve Bitlis'i de kapsadığını söyledi.

"AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden istişare kültürünü masaya getirdik" diyen Yılmaz, burada tecrübe paylaşımı yapacaklarını belirtti.

Yılmaz, belediyecilikte biriktirilen deneyimlerin paylaşılmasını önemsediklerini dile getirerek, birkaç ilde daha yaptıkları bu programı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantının içeriğiyle ilgili de bilgi veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplantılarda aynı birimden arkadaşlar, örneğin şehir plancılarını bir odaya kapatıyoruz orada onlar değerlendirmeler yapıyorlar. Hukuk müşavirlerini başka bir odada birbirleriyle çalıştırıyoruz. Fen İşleri müdürlerini başka bir odada birbirleriyle görüştürüyoruz. Birbirlerine hangi sorunu nasıl çözdükleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu sayede genişleyen bir birikime dönüşüyor."

Bu yapılan çalışmaların 1994 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da başlattığı hizmet belediyeciliği anlayışının bir sonucu olduğunu anlatan Yılmaz, bu anlayışla hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün derdimiz hizmet etmek, insanımıza dokunmak, insanımızın hayatının konforunu yükseltmek. Bir insanın hayır duası sizin hizmetinizin sonucunu ortaya koyuyorsa Allah'ın rızası ortaya çıkıyor. Böyle bir anlayışın böyle bir felsefenin böyle bir hizmet anlayışına bizi yönelten bir duygunun enerjisiyle dolu bir ekibiz. Muhalefet sürekli mazeretler üretmeye çalışıyor. Bulabildikleri her fırsatta sosyal medyayı kullanarak algı üretmeye çalışıyorlar. Onlar ne yaparsa yapsınlar milletimizi kandıramazlar. Bakın gecemiz gündüzümüz yok, Türkiye'nin her tarafında bu istişare enerjisini yayarak koşar adımla şehirlerimizde hizmete devam ediyoruz."

Toplantıya, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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