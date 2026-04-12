Haberler

Yazıcı'dan Netanyahu'ya Sert Yanıt

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"Masumların kanı üzerinden siyaset yapan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan işgalci İsrail'in alçakça hakaretleri bu hakikati hiçbir şekilde değiştiremez"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Masumların kanı üzerinden siyaset yapan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan işgalci İsrail'in alçakça hakaretleri bu hakikati hiçbir şekilde değiştiremez." ifadesini kullandı.

Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Eli kanlı soykırımcı Netanyahu ve katliam şebekesi için hesap günü yakındır. Hesap vermekten ve yargılanmaktan kaçamayacaklar. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesinde ve dünyada adaleti ve hakkaniyeti savunmaya, zalimlere karşı mazlumların yanında olmaya devam edecektir. Masumların kanı üzerinden siyaset yapan, uluslararası hukuku ayaklar altına alan işgalci İsrail'in alçakça hakaretleri bu hakikati hiçbir şekilde değiştiremez."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
