AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da adalet sarayı temel atma töreninde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hem yargı bürokrasisinde hem yasamada, yürütmede hem de millete hizmet etme anlamında yerel yönetimlerde hak ettiği yere getireceğiz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ' Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hem yargı bürokrasisinde hem yasamada, yürütmede hem de millete hizmet etme anlamında yerel yönetimlerde hak ettiği yere getireceğiz." dedi.

Yayman, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilen Erzin Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde, Bakan Tunç'un millet, devlet ve ülkesi için gecesini gündüzüne katarak çalıştığını söyledi.

Hatay'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşananları anlatan Yayman, Bakan Tunç'un deprem döneminde yaraları sarmak için Hatay'da yanlarında olduğunu anımsattı.

Bugün sadece bina temeli atılmayacağını vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Bu bir anlamda yargı bürokrasisinin daha çağdaş, yaşanabilir ve düzenli binalarda hizmet etmesi anlamına gelmektedir. Anadolu'da söylenen çok güzel söz vardır, 'Devletin dini adalettir.' İnşallah biz de Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi hem yargı bürokrasisinde hem yasamada, yürütmede hem de millete hizmet etme anlamında yerel yönetimlerde hak ettiği yere getireceğiz. Bunun için de çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Yayman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde en fazla kaybın ve yıkımın Hatay'da yaşandığına dikkati çekti.

Hatay'da yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Yayman, "Samandağ ve Erzin adalet binalarımızın yükselmesi aynı zamanda umudun yükselmesi, şehrimizin ayağa kalkmasının ortaya çıkmasıdır. Aynı zamanda güçlü iradenin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, çözerse Tayyip Erdoğan çözer.' anlayışının ispatı ve ortaya konulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Yayman, Türkiye'nin bir istikrar adası olduğunu ve hiç kimsenin toprağında gözünün bulunmadığını vurgulayan Yayman, şunları kaydetti:

"Kendi topraklarında kimsenin olmasına da asla müsaade etmeyecektir. 13 yıl boyunca Suriye'de yaşananlara bakıldığında olmaz ve başarılamaz denilen olaylar nasıl olduysa bundan sonra da sözü edilen gelişmeler, gündemdeki konularda Cumhur İttifakı'mızla beraber, Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile ne söylendiyse hayata geçecek ne vadedildiyse yapılacaktır."

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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