Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye, gençlerimiz demokrasisine, liderine, iradesine sahip çıkıyor, vesayete artık asla geçit vermiyor. 25 yıllık birikimine, müktesebatına, kazanımlarına sahip çıkıyor." dedi.

Uygur, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen "İstanbul 3 Kademe İlçe Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanları Toplantısı"nda teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatlarının yaptığı ve yapacağı faaliyetlerin ele alındığı toplantıda katılımcılara hitap eden Uygur, çeşitli şehirlerdeki toplantılara katılmaya devam edeceğini belirttti.

Uygur, İstanbul teşkilatının Türkiye'deki diğer bölgelere de örnek olacak çalışmalarına şahitlik ettiklerini ifade etti.

İstişare kültürünü benimseyen bir inancın ve medeniyetin mensupları olduklarını dile getiren Uygur, "Siyasetimiz aslında merkezine istişareyi, ortak aklı ve milleti koyan bir siyasi hareket. Geride bıraktık 25 yılımızı, çeyrek asırlık destan diyoruz. Çeyrek asırlık destanın, o hikayenin temelinde yatan husus da bu." diye konuştu.

"Çeyrek asırlık hikayeyi siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla birlikte yazdık"

Çeyrek asırdır gönül köprülerini güçlü, diyalog ve istişare kanallarını açık tuttuklarını söyleyen Uygur, şöyle devam etti:

"Güçlü bir birikim var, güçlü bir müktesebat var. AK Parti iktidara geldiğinde hak ve özgürlükler noktasında Türkiye'nin dört bir tarafında büyük buhranlara ve zulümlere şahitlik ettiğimiz bir dönemdi. Vesayetin artık zirve noktasında olduğu, o vesayetin millet iradesine, hükümetin iradesine yön verdiği ve tahakküm ettiği bir Türkiye tablosu vardı maalesef. Ekonomik manada büyük buhranların yaşandığı bir Türkiye vardı. Maalesef her gün yeni bir terör saldırısıyla uyandığımız bir Türkiye vardı ama 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedik. Güçlü bir çoğunlukla ve milletimizin kahir ekseriyetinin o güçlü desteğiyle yola revan olduk. 25 yıllık, çeyrek asırlık hikayeyi siz kıymetli teşkilat mensuplarımızla birlikte yazdık."

Uygur, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola güçlü bir şekilde devam ettiklerini vurgulayarak, "Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye, gençlerimiz demokrasisine, liderine, iradesine sahip çıkıyor, vesayete artık asla geçit vermiyor. 25 yıllık birikimine, müktesebatına, kazanımlarına sahip çıkıyor. Güçlü ve büyük Türkiye ideali yolunda yine değerlerine sahip çıkarak, edinimlerine, kazanımlarına sahip çıkarak yoluna devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uygur, Orta Doğu'nun ateş çemberi içinde olmasına karşın Türkiye'nin güvenli bir ülke olmaya ve hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam ettiğini dile getirdi.

Terörsüz Türkiye hedefine doğru güçlü bir şekilde ilerleyen bir Türkiye'nin olduğuna işaret eden Uygur, "Bir zamanlar her gün terör olaylarıyla uyandığımız o bölgelerde artık kendi petrolümüzü üretmeye, çıkarmaya başladık. Yine turizm potansiyeli olmaya ve güçlü bir şekilde bu noktada ilerlemeye devam ediyor ülkemizin dört bir yanı." dedi.

Uygur, millete ve mazlum coğrafyalara karşı sorumlulukları olduğunu kaydederek, gayret ve heyecanla bu doğrultuda nice 25 yıl boyunca hizmet etmeye, mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu tür toplantıların azmi, heyecanı, birlik ve beraberliği diri tuttuğunu da sözlerine ekleyen Uygur, teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA