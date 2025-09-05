AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Mardin'in Midyat ilçesinde ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Mardin'in Midyat ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Sırakaya, beraberinde AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz, İsveç Süryani Cemaati Heyeti Komite Başkanı ve İsveç Milletvekili Yusuf Aydın ile Midyat Belediyesini ziyaret etti, burada Belediye Başkanı Veysi Şahin ve yurt dışında yaşayan Süryani vatandaşlarla görüştü.

Sırakaya, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve kendilerine verdikleri görevle millete hizmet etme noktasında gayret ettiklerini söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Şahin'in çok gayretli ve samimi çalışmalarına da şahitlik ettiklerini dile getiren Sırakaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda bundan sonra da Midyat'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Midyat'a, Mardin'e hizmet Türkiye'ye hizmettir, Türkiye'ye hizmet de insanlığa hizmettir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, şunları kaydetti:

"Burada bulunan Süryani kardeşlerimizin çocuklarının İspanya yerine buraya, Mardin'e gelebilmesi, kökleri ile olan bağlarını devam ettirebilmesi hususunda Süryani cemaatimizin bizden bazı talepleri olmuştu. Belediye Başkanımız bunu hemen ete kemiğe büründürmüş. İnşallah bu konuyla ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme yapacak. İnşallah yavrularımızın, gelecek nesillerimizin bu topraklarla, kökleri ile olan bağını devam ettirmesi kıymetli olacaktır. Hizmet insan için vardır. İnsanın olduğu yerde hizmeti devam ettirebilmek esastır."

Belediye Başkanı Şahin de Midyat'ta yaşayan halklar adına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırakaya'ya teşekkür ettiklerini belirtti.

Sırakaya ve Şahin daha sonra Midyat Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen "Yeni Midyat Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda, yurt dışında yaşayan Süryaniler için belediye öncülüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığı tarafından geleneksel mimariye uygun olarak yapılması planlanan konut ve ticari yapılar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Zafer Sırakaya daha sonra beraberindekilerle Midyat Kaymakamlığını ziyaret etti, Kaymakam Mehmet Kaya ile görüştü.