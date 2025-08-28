Erdoğan'ın 11. Yılı: Güçlü Liderlik Vurgusu

Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın doğrudan seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının 11'inci yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ile bu 11 yılda ülkemizin her alandaki kalkınma ve tam bağımsızlık mücadelesi perçinlenmiş, uluslararası arenada Türkiye'nin gücü ve itibarı artmıştır. Yine bu 11 yıllık süreçte vesayet odaklarının nefesi kesilmiş, terör örgütleri bertaraf edilmiş, milletimizin kanını emen keneler sökülüp atılmıştır. Rabb'imizin izni, milletimizin duası ve desteği ile nice uzun yıllar liderimizin yanında ülkemize hizmet edeceğiz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
