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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını anlattı

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Biz üç altın kural ile belediyecilik yapıyoruz. Bir; söz söyledik mi asla yalan söylemiyoruz, iki; söz verdik mi canımız pahasına tutuyoruz, üç; emanete ihanet etmiyoruz, ettirmiyoruz." dedi.

Zeybekci, Burdur'un Gölhisar ilçesinde AK Parti Gölhisar Belediye Başkan adayı İbrahim Sertbaş ve İlçe Başkanı Mevlüt Erdem'le esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden ve Sertbaş'a destek isteyen Zeybekci, belediyenin nikah salonunda Ali Özeren ile Arzu Erkan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Zeybekci, Çeşme Meydanı'nda gazetecilere, Denizli'nin komşusu Gölhisarlılarla bir araya geldiklerini, esnafla hasbihal ettiklerini söyledi.

Gerçek Belediyecilik kampanyasında güzel bir gün geçirdiklerini belirten Zeybekci, adayları Sertbaş'ın 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde hizmetle ve eserleriyle konuşan biri olduğunu aktardı.

Bundan sonra da "Durmak yok yola devam." diyen Zeybekci, Gölhisar'ın, Burdur'un önemli ve bölgedeki ticaretin merkezi olan ilçelerinden biri olduğunu vurguladı.

Zeybekci, lafla peynir gemisinin yürümediğine işaret ederek şöyle konuştu:

"Bizde gerçek belediyecilik var. Biz üç altın kural ile belediyecilik yapıyoruz. Bir; söz söyledik mi asla yalan söylemiyoruz, iki; söz verdik mi canımız pahasına tutuyoruz, üç; emanete ihanet etmiyoruz, ettirmiyoruz. Onun için ben Başkanıma yeni döneminde tekrar başarılar diliyorum. 31 Mart, inşallah Gölhisar'da AK hizmet belediyeciliğinin, 'yeniden durmak yok yola devam' dediği bir gün olacak."

Zeybekci, partililerle fotoğraf çektirdikten sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Nihat Zeybekci Gölhisar AK Parti Politika Güncel Haberler

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