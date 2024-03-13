AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Tekkeköy'de vatandaşlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Büyüklü Mahallesi'ndeki ziyareti sırasında vatandaşlara hitap eden Karaaslan, ilçede yaşanan değişime dikkati çekti.

Yerel seçimlere değinen Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız haftalarca öğle saatine kadar devlet işleriyle, öğleden sonra ise genel merkeze gelerek gece yarılarına kadar Türkiye çapında önce büyükşehirlerde, sonra illerde, sonra da ilçelerde yapılan anket çalışmaları ve kamuoyu okumaları ile sahadan elde edilen bilgileri heyetiyle birlikte değerlendirdiler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yürüttüğünü belirten Karaaslan, şöyle konuştu:

"Ben olunca iyi, olmayınca kötü anlayışı tamamen reddediyoruz. Bugün bütün bu çalışmaların ardından, bütün yapılan anketlerin ardından Samsun'a fikri sorulduğunda, Tekkeköy'e fikri sorulduğunda, anket çalışmaları yapıldığında, kamuoyu araştırmaları yapıldığında, Teşkilat Başkanlığımız, Seçim İşleri Başkanlığımız, Yerel Yönetimler Başkanlığımız buralara koordinatörler gönderdiğinde ve o koordinatörler döndüğünde verilen rapor sonucu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Tekkeköy'de adayı Sayın Mustafa Candal'dır."

Cumhur İttifakı'nın Tekkeköy Belediye Başkan adayı Candal ise bölgede sanayinin olmadığına değinerek, "Geçim kaynağımız fındıkla ilgili, buraya fındık işleme fabrikası ve fındık üreticilerimizin daha iyi gelir kazanması için kooperatif kuracağız. Birlik beraberlik içinde olacağız. Çeltik üreticileri ile fındık üreticilerini bir araya getirip büyük bir kooperatif kuralım istiyoruz." dedi.