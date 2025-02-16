Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Santorini için resmi yanardağ uyarısı: Okullar 1 hafta daha tatil

Ege için korkutan uyarı! "Sıkıntı yok" diyen uzmanlar artık endişeli
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: 'Güçlü Türkiye, Coğrafyamızın İhtiyaçları İçin Önemli'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri: 'Güçlü Türkiye, Coğrafyamızın İhtiyaçları İçin Önemli'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Batman'da düzenlenen toplantıda Türkiye'nin güçlü olmasının bölgedeki dengeleri sağlamak için kritik olduğunu belirtti. İleri, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında sağladığı gelişmelere ve muhalefetin tutumuna da değindi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Bu süreçte görüyoruz ki güçlü bir Türkiye bütün bu coğrafyanın ihtiyacıdır." dedi.

İleri, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, kongre süreçleriyle teşkilatların yenilendiğini söyledi.

Ak Parti teşkilatlarının amacının milleti hak ettiği yere taşımak olduğunu belirten İleri, Ak Parti'nin 23 yıllık iktidarı sürecinde Türkiye'de sağlanan gelişmelere değindi.

Dünyada yeni bir dönüşüm sürecinin yaşandığını ifade eden İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada tabiri caizse masanın yeniden oluşturulduğu, dengelerin yeniden oluşturulduğu çok kritik ve çok özel bir sürecin içerisindeyiz. Çok şükür Türkiye olarak bizler bu sürece kronik problemlerini çözmüş bir ülke olarak girdik. Bu süreçte görüyoruz ki güçlü bir Türkiye bütün bu coğrafyanın ihtiyacıdır. Gazze'den Suriye'ye nereye bakarsanız bakın, gönül coğrafyamızın her yöresinde güçlü, sözü dinlenen bir Türkiye özlemi vardır. Daha adil bir dünyayı inşa etmek AK Parti teşkilatları için bir görevdir, bir sorumluluktur. Bizler bu sorumluluk bilinciyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her daim daha da kararlı bir şekilde yürümeye devam edeceğiz."

Muhalefet partilerinin tutumunu eleştiren İleri, "Siz bir siyasetçi olarak ortaya akla mantığa uygun olmayan söylemler koyarsanız, millette bir karşılığınız olmaz. Siz eğer çıkar da bu memlekette yapılan her yatırıma karşı çıkmaya çalışırsanız bu millette bir karşılığınız olmaz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
img

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni görüntüsü ortaya çıktı
img

"Kıyamet bombaları" İsrail'de! İlk görüntüler geldi
img

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Ancelotti açıklamak zorunda kaldı: Arda Güler'in bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Arda'nın bu görüntüsü İspanya'yı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.