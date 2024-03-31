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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun'da oyunu kullandı

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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Samsun'da oyunu kullandı.

Çiğdem Karaaslan, eşi Direnç ve oğlu Yiğit Karaaslan ile Canik ilçesindeki Fatih Temiz Ortaokulu'na gelerek, oyunu kullanacağı sandık başında sıraya girdi.

Daha sonra 1218 numaralı sandıkta oyunu kullanan Karaaslan, ardından okuldaki sandıkları gezerek görevlilere başarılar diledi.

Karaaslan, beklenen günün geldiğini, Türkiye'nin artık sandık başında olduğunu belirterek, "Her seçimde olduğu gibi demokratik olgunlukla geçireceğimiz ve büyük bir katılımla dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleşecek bir seçim olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yoğun bir kampanya süreci geçirdiklerini dile getiren Karaaslan, şöyle konuştu:

"Adaylarımız, bizler, teşkilatlarımız, vatandaşlarımız, hepimiz sahalardaydık. Şehirlerimizin geleceğini konuştuk. Şehirlerimiz için ileri hedeflerimizi konuştuk. Bugün de şehirlerimizin yerel yöneticileri belli olacak. Her şeyden önce, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun yereldeki yansıması olması ve yerelde hayat bulması açısından bu seçimi çok önemsiyorum. Bir kez daha Türkiye'de bir demokrasi şölenine dönüşeceğine gönülden inanıyorum. İnşallah katılımın çok yüksek seviyede olduğu, bir güvenlik sorununun yaşanmadığı, tıpkı bugün gibi güneşli ve Türkiye'yi önümüzdeki süreçte aydınlatacak bir seçim atmosferi oluşacak Türkiye'de. Samsun'umuz için de hayırlı olmasını diliyorum. 17 ilçemizde çok yoğun bir süreç geçirdik. İnanıyorum ki Samsun'umuzda da Türkiye'mizde de bütün şehirlerinde de inşallah en hayırlı, en güzel şekilde neticelenecektir. Milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun."

Karaaslan'a, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse ile Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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