AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, siyaset yaparken duygularının, heyecanlarının, fikirlerinin her zaman idealleri için olduğunu belirterek "Biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda bir önemli mücadele verdiğimize inanıyoruz." dedi.

Büyükgümüş, Afyonkarahisar'da Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik etti.

Dünyanın önemli değişimler geçirdiği, güç ilişkilerinin yeniden tanımlandığı, zalimlerin zulmünün daha da keskinleştiği bir zaman diliminde yaşandığını anlatan Büyükgümüş, bu durumun herkese çok önemli sorumluluklar yüklediğini dile getirdi.

"Ayasofya'nın özgürlüğü bu kutlu kadroya nasip oldu"

Büyükgümüş, Gazze'de yaşananları takip etmeye devam ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"İnşallah milletimiz, inşallah Anadolu'dan gücünü alan Recep Tayyip Erdoğan'ın inanmış seferleri, çok daha güçlü olduğumuzda orada oluşturduğumuz tesir, güç, anlam çok daha başka olacaktır. Bu vesileyle bir hakikati daha zihinlerinize getirmek istiyorum. Nasıl 1970'li, 1980'li, 1990'lı yıllarda bir gençlik hareketi olarak yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, 'Ayasofya'nın zincirleri kırılacak', 'Ayasofya özgür olacak' diye bedeller ödemişse, hapisler yatmışsa, mücadele vermişse şimdi iktidara geldik. Ayasofya'nın özgürlüğü bu kutlu kadroya nasip oldu. İnşallah mücadele azmimizle, gayretimizle, birlik beraberliğimizle öyle bir mücadele ortaya koyacağız ki bu neslin gençlerinin kurduğu hayallerle Mescid-i Aksa da bir gün özgür olacak. İnanın bizim davamız, bizim idealimiz, bizim siyasetimizin anlamı işte tam da burası."

Siyaseti sadece belli mevkilere gelmek, belli makamları işgal etmek için bir araç olarak görmediklerini vurgulayan Büyükgümüş, "Siyaset yaparken duygumuz, heyecanımız, fikrimiz her zaman ideallerimiz içindir. Biz büyük ve güçlü Türkiye yolunda bir önemli mücadele verdiğimize inanıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı hedeflerini başardığımızda, bu hedeflere hep birlikte ulaştığımızda partimiz kurulduğu ilk günden itibaren başardıklarımızı bu kutlu amaçlarla taçlandırdığımızda biz hedefimize ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin yönetime geldiği yerde bereketin olmadığını savunan Büyükgümüş, "Bunların göreve geldiği yerde hizmet olmuyor. İşte büyükşehirler susuzlukla bugün karşı karşıya. AK Parti döneminde yapılan çalışmaları işletmekten bile aciz bir Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bahsediyoruz. Onun için hem bizim ideallerimiz doğrultusunda hem burada şehirlerimizi ihya etmek için, inşa etmek için bu kutlu kadronun ortaya koyacağı emeğe, gayrete, sorumluluğa ihtiyacımız var." diye konuştu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından toplantı daha sonra basına kapalı gerçekleşti.