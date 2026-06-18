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AK Partili Ayan: Muhalefetin güçsüz olması üzücü

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"Deprem bölgesini yeniden inşa ettik. 500 bin kadar konutu teslim ettik. Türkiye'nin genelinde dirençli kentler inşa ettik. Büyük diplomatik başarılar elde ettik ama hala karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Eğer bizim zıttımızın muhalefet olduğunu düşünecek olursak muhalefetin bu halde olması bizim için üzüntü çünkü Türkiye Yüzyılı gelecek planlarımız varsa güçlü Türkiye için A'dan Z'ye tüm zıtlıklarımızın da güçlü olması gerekiyor." dedi.

Ayan, Burdur İstasyon Öğretmenevi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 25 yılda büyük reformlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi sayesinde yapılamaz denilen her şeyin yapıldığını belirten Ayan, "Bugün baktığımızda ne yazık ki karşımızdaki muhalefet diye bir muhalefet yok. Eğer bizim zıttımızın muhalefet olduğunu düşünecek olursak muhalefetin bu halde olması bizim için üzüntü çünkü Türkiye Yüzyılı gelecek planlarımız varsa güçlü Türkiye için A'dan Z'ye tüm zıtlıklarımızın da güçlü olması gerekiyor. 2023'te seçimlerden bu yana hala aynı koltukların kavgasını veriyorlar. Biz 3 yılda neler yaptık. Deprem bölgesini yeniden inşa ettik. 500 bin kadar konutu teslim ettik. Türkiye'nin genelinde dirençli kentler inşa ettik. Büyük diplomatik başarılar elde ettik ama hala karşımızdaki insanlar aynı noktada, aynı koltuklar için kavga ediyorlar." şeklinde konuştu.

Ayan, 25 yıl boyunca Türkiye'deki insanların yaşam kalitesini daha ileriye taşımak için çalıştıklarını aktardı.

Daha önce iki kez AK Parti'nin Burdur Belediyesini aldığını hatırlatan Ayan, şunları söyledi:

"Bence üçüncü tam da bu seçim olacak. Burdur hak ettiği hizmeti almalı çünkü bizler her ne kadar Burdur'da belediyeyi alamasak da elimizden gelen tüm çabayla Burdur'umuza hizmet etmek istiyoruz. Merkezde bir millet bahçesi inşa ettik ve Türkiye'nin şimdiye kadar yapılmış en güzel millet bahçesi ama ne yazık ki karşımızda taş üstüne taş koymayıp sadece yapılanları eleştirip ve yapılanların halkımıza hizmet olarak dönmesine engel olan bir zihniyet var. Algıyla yaptıklarımızın önünü kapatabiliyorlar ama bunların hepsine sahada cevabı veren sizlersiniz."

Kaynak: AA / Hale Pak
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