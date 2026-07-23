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AK Parti'den Mescid-i Aksa'ya Kınama

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- "İsrailli bir bakanın yanına aldığı radikal grup eşliğinde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ayaklar altına alma teşebbüsü kabul edilemez. Kudüs'ü hiçbir işgalcinin hadsiz emellerine teslim etmeyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "İsrailli bir bakanın yanına aldığı radikal grup eşliğinde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ayaklar altına alma teşebbüsü kabul edilemez. Kudüs'ü hiçbir işgalcinin hadsiz emellerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'nın harimiismetine uzanan kirli eller, Netanyahu ve şebekesinin bizzat organize ettiği bir terör yaklaşımının tezahürüdür. İsrailli bir bakanın yanına aldığı radikal grup eşliğinde Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ayaklar altına alma teşebbüsü kabul edilemez. Kudüs'ü hiçbir işgalcinin hadsiz emellerine teslim etmeyeceğiz. Adaletin, hakkın ve mazlumun sesi olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
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