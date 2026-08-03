Haberler

Acar: Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak cehalettir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Franco, İspanya, rejim… Bildiğiniz birkaç tarihi isim veya kavramı art arda sıralayınca analiz yaptığınızı, tabanınızın da sizi entelektüel sandığını düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulunan Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Oysa ortaya çıkan şey sadece kötü bir kelime kolajı. Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor."

Kaynak: AA
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum

700 lira için 16 yıllık işinden oldu: İyi niyetimin kurbanı oldum
31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı

31 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 33 organizatör yakalandı
Bitcoin'de tablo kötüleşiyor: Olumlu gelişmeler neden fiyata yansımıyor?

Bitcoin'de tablo kötüleşiyor: Olumlu gelişmeler neden fiyata yansımıyor?
Ali Biçim ve sevgilisinin denizdeki görüntüsü olay oldu

Ne yapıyorsunuz Ali Bey?

Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı

Bu nasıl iş? Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu

Erdal Beşikçioğlu'nun götürüldüğü cezaevi belli oldu