Acar: Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak cehalettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

"Franco, İspanya, rejim… Bildiğiniz birkaç tarihi isim veya kavramı art arda sıralayınca analiz yaptığınızı, tabanınızın da sizi entelektüel sandığını düşünebilirsiniz." değerlendirmesinde bulunan Acar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Oysa ortaya çıkan şey sadece kötü bir kelime kolajı. Sandıkla ve de defalarca milletin yetkisini almış Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Franco'yla kıyaslamak tarihe karşı cehalet, milli iradeye karşı büyük bir hazımsızlıktır. Bu arada bürünmeye çalıştığınız fikir önderi profili ve aydın edaları da üzerinizde eğreti duruyor. Zorlamayın, olmuyor."

Kaynak: AA