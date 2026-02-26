Haberler

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72. yaş gününü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde kutladı. Gençlik kolları Başkanı Nevzat Yüce, Erdoğan'a Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'de düzenlenen iftar programına dair bir sertifika hediye etti. Erdoğan, gençlerin sevgi gösterilerine karşılık vererek onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 72'nci yaş gününü kutladı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve gençlik kolları üyeleri Ankara'daki iftar programının ardından İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan heyet, Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan adına Türk Kızılay aracılığıyla bugün Gazze'de verilen 1000 kişilik iftarın sertifikasını hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kendisine tezahüratta bulunan gençleri selamladı. Erdoğan, doğum gününü kutlayan ve kendisine sevgi gösterisinde bulunan gençlerle bir süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

Samsunspor son 16'da! İşte muhtemel rakiplerimiz