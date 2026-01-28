AK Parti Gençlik Kolları, "Bir Yıl, Bir Gençlik, Bir Dava" programı gerçekleştirdi

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kollarınca, 7. Olağan Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla "Bir Yıl, Bir Gençlik, Bir Dava-Gençliğin Gücüyle Hep Omuz Omuza" programı gerçekleştirildi.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, kongrenin birinci yılı kapsamında yapılan programa 81 İl Gençlik Kolları Başkanları ile Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri katıldı.

Teşkilat hafızasını diri tutmak, geçen bir yılın muhasebesini yapmak ve yeni döneme ilişkin yol haritasını istişare etmek amacıyla düzenlenen programda, bir yılın istişaresi niteliğinde çalıştay gerçekleştirildi.

Teşkilat çalışmalarının mevcut durumunun değerlendirildiği, sahadan gelen tecrübeler ve önerilerin masaya yatırıldığı çalıştayda, yeni dönemde gençlik çalışmalarını daha da güçlendirecek stratejiler üzerine ortak akıl oluşturuldu.

Çalıştayın ardından düzenlenen yemek organizasyonunda teşkilat mensupları 7. Olağan Kongre'nin birinci yıl dönümünü kutladı.

"Mazlum coğrafyaların sesi olduk"

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, programda yaptığı konuşmada, geçen yıl 27 Ocak'ta gerçekleştirilen olağan kongrenin, kendisi için ömür boyunca bir şeref nişanesi olarak taşıyacağı görevinin başlangıcı olduğunu belirtti.

Emekle, adanmışlıkla ve inançla geçen bir yılı geride bıraktıklarını vurgulayan İbiş, "Eşsiz vatanımızın dört bir yanında büyük Türkiye idealimiz için yeniden yola çıkmıştık ve hala durmadan yorulmadan o yoldayız. Aynı sofraya oturup aynı ekmeği bölüştüğümüz, aynı yağmurun altında ıslandığımız, acıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle, her gününü, her dakikasını, aynı ruhla dolu dolu geçirdiğimiz bir yıl." değerlendirmesinde bulundu.

İbiş, geçen bir senenin sahayla yazılmış bir yıl olduğunu, gençliğin nabzını tutan organizasyonlara imza attıklarını anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyadaki zalim düzene muhalif, mazlumun yanında saf tutan bir gençlik olarak, başta Gazze olmak üzere, tüm mazlum coğrafyaların sesi olduk. 'Boş Sıralar' etkinliğimizle okula gidemeyen çocukların sessiz çığlığını duyurduk. '81 Hayal, Bir Türkiye' programımızla hem Terörsüz Türkiye idealinin altını çizdik hem de mazlum coğrafyalardaki çocukların umut çağrısına tercüman olduk. Gazze Duvar Çalışmaları ile üniversite kampüslerimizi Gazze'nin direnişini ve onurunu yansıtan renklerle buluşturduk. Biz tüm mazlumlar için susmayacağız, onların acılarını unutmayacağız ve unutturmayacağız."

"Bizler bin yıllık bir davanın sancaktarı, sarsılmaz bir iradenin mirasçılarıyız"

Bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında, 38 farklı ilde, toplam 83 il ziyareti gerçekleştirdiklerini aktaran İbiş, 365 günde, 365 bin yeni neferle safları sıkılaştırdıklarını, 365 günün her bir anını çalışarak geçirdiklerini ifade etti.

Bunun bir gurur tablosu olduğunu belirten İbiş, "Bu AK Gençlik'in güç tablosudur. 365 bin yeni genç üye. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine ve AK Gençlik'e duyulan güvenin adıdır. Bu başarı genel merkezden illere, ilçelerimizden mahallelerimize kadar her birimizin başarısı. Birlikte alın teri döken herkesin ortak eseridir." görüşünü aktardı.

Teşkilat mensuplarına, il ve ilçe gençlik kollarına teşekkür eden İbiş, şöyle konuştu:

"Bizler bin yıllık bir davanın sancaktarı, sarsılmaz bir iradenin mirasçılarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere bakarken o sarsılmaz inancıyla, 'Siz benim en büyük eserimsiniz' diyor ya, işte o eser, bugün Gabar'da petrolü çıkaran, Gemlik'te Togg'u banttan indiren, Hatay'da yıkılanı yeniden ayağa kaldıran o çelikten iradedir. Biz kökü mazide, gözü atide, öz güveni ise göklerde bir gençliğiz. Başkalarının 'Yapamazsınız' dediği ne varsa, biz 'Yaptık' diyerek cevap veren, dünyayı karşısına aldığında liderinin arkasında dimdik duran o kutlu nesiliz. Biz büyük bir emanetin taşıyıcılarıyız, bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hareket eden öz güven nesliyiz. Bizler, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak AK Gençleriz."

İbiş, bu ramazanda da daha fazla gence ulaşacaklarını, daha fazla gönle dokunacaklarını ve daha fazla sorumluluk alacaklarını belirterek, "AK Gençlik, yorulmaz, durmaz, geri adım atmaz. AK Gençlik Türkiye Yüzyılı'nın en diri, en kararlı, en cesur yürüyüşüdür. Allah, birliğimizi daim eylesin, yolumuzu açık eylesin. İyi ki varsınız. İyi ki AK Gençlik var." ifadelerini kullandı.