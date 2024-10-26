AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Trafikte Bıçaklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82066 Sokak'ta meydana geldi. AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, iddiaya göre kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada Metin A., Yücel'i bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yücel, götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Yücel'in durumunun iyi olduğu bildirilirken, 9 suç kaydı bulunan Metin A. polisin operasyonuyla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel