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AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı PTT'nin 186'ncı yıl dönümünde PTT'yi ziyaret etti

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AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı PTT'nin 186'ncı yıl dönümünde PTT'yi ziyaret etti
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AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı, PTT'nin 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu PTT Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette PTT Müdür Vekili Deniz Kaya ve çalışanlarla buluşan İlçe Başkanı Cahit Bilge, yıl dönümünü kutladı ve teşekkür etti.

Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanlığı, Ptt'nin 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu PTT Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette PTT Müdür Vekili Deniz Kaya ve kurum çalışanlarıyla bir araya gelen AK Parti İlçe Başkanı Cahit Bilge, çalışanlarla sohbet ederek kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bilge, ziyaret sırasında gösterdikleri ev sahipliği ve misafirperverlik dolayısıyla PTT çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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