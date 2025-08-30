AK Parti Eyüpsultan'da Saha Çalışmaları Devam Ediyor

AK Parti Eyüpsultan'da Saha Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Nokta saha çalışmaları, Eyüpsultan'da ilçe sakinleriyle buluşarak yeni üye kayıtları alıyor. Etkinlikte çocuklara yönelik aktiviteler ve ikramlar yapıldı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen AK Nokta saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 'Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle' mottosuyla yürüttüğü saha programları kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde AK Nokta stantları kuruluyor ve yeni üye kayıtları alınıyor. Bu kapsamda Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, ilçenin kalabalık noktasında çevredekilerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Eyüpsultan Teleferik önünde kurulan AK Nokta'da, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramının yanı sıra çocuklar için yüz boyama gibi renkli aktiviteler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da katıldı.

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu "Eyüpsultan'da coşku çok büyük. Çocuklarımıza patlamış mısır ve pamuk şeker ikram ettik. Yüz boyama etkinliğiyle de onları mutlu ettik. Biz her zaman sahada olmaya gayret ediyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in talimatları doğrultusunda üye çalışmalarımızı da ciddi bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
