Haberler

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendi

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla Konya'ya kültür gezisi düzenledi. Başkan Feriha Ertorun, gezinin manevi atmosferiyle anlam kazandığını ve birlikteliği pekiştirdiğini ifade etti.

Ak Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Konya'ya kültür gezisi düzenlendiği bildirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek amacıyla geziler düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, bu gezilerin tarihe ve kültürel mirasa yakından tanıklık etmeye vesile olduğunu kaydetti.

Bu hafta rotalarının Mevlana'nın şehri Konya olduğunu belirten Ertorun, "Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan, hoşgörüsüyle tüm dünyaya örnek olan bu kadim şehirde bulunmak bizler için büyük bir anlam taşıdı. Tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve gönül iklimiyle Konya, ziyaretimiz boyunca her birimize ayrı bir huzur ve farkındalık kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Ertorun, anlamlı geziyle kadınlarla birlikte hem geçmişin izlerini sürdüklerini hem de kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda günlük hayatın yoğun temposundan bir nebze olsun uzaklaşarak, moral ve motivasyonumuzu tazeledik. AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları olarak inanıyoruz ki kültür, tarih ve manevi değerler etrafında bir araya geldiğimiz her adım toplumumuzun ortak ruhunu daha da güçlendirmektedir. Bu vesileyle bizlere destek olan tüm teşkilat mensuplarımıza ve katılım sağlayan kıymetli kadınlarımıza teşekkür ediyor."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Türkiye devreye giriyor! 8 bin Suriyeli olmayan PKK'lı teröriste özel takip

Türkiye devreye giriyor! 8 bin teröriste yol göründü
Ateşkes anlaşması askıda! Mazlum Abdi masadan kalktı, çatışmalar başladı

Korkulan oldu! Abdi masayı devirdi, bölgeden silah sesleri yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Roman vatandaşlar için yeni eylem planı devrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen imzayı attı, ikinci aşama başladı
Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden gelebilir

Galatasaray'dan transferde çifte bomba
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Okul servisi çok sayıda öğrenciye mezar oldu
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile