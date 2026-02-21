Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak Mihalgazi yol projesini yerinde inceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Eskişehir-Sakarıılıca-Mihalgazi yolundaki çalışmalarını yerinde inceledi ve projenin hızla tamamlanacağına dair söz aldı.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir-Sakarıılıca- Mihalgazi yolunda devam eden çalışmaları yerinde incelediklerini bildirdi.

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyetle birlikte yol yapım çalışmalarını sahada değerlendirdiklerini belirtti.

Uraloğlu'ndan bu projenin ve diğer çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağına ilişkin söz aldıklarını ifade eden Albayrak, incelemelerin ardından Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ziyaret ettiklerini kaydetti.

Albayrak, ziyarette, ilçedeki yatırımların istişare edildiğini belirterek, Güneş ve ekibine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi

Bir şok daha! Galatasaray maçından sonra kendilerine gelemediler
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti