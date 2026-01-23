Haberler

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'ın kayınpederi vefat etti

Güncelleme:
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine birçok siyasetçi ve yerel yöneticinin katıldığı olayda, Albayrak'a başsağlığı dilekleri iletildi.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın dün geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden kayınpederi Alaattin Öztürk'ün cenazesi toprağa verildi.

Öztürk için Mahmud Sami Ramazanoğlu Cami'nde tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AK Parti İl Başkanı Albayrak, AK Parti MKYK Üyesi Mürsel Çavdar, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma ve diğer ilgililer katıldı.

Albayrak'a, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve CHP İl Başkanı Talat Yalaz da başsağlığı diledi.

Öztürk'ün cenazesi kılınan namazının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

