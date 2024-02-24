AK Parti Erciş Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Vanyolu Caddesi'ndeki büronun açılışında konuşan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, el ele vererek şehirleri kalkındıracaklarını söyledi.

Erciş'imizin eksikliklerini gidereceklerini belirten Arvas, "Büyükşehir belediyesi olarak diğer belediyelerin de hak ve hukukunu koruyacağız. Adaletsizlik yapmayacağız, ötekileştirmeyeceğiz. Allah'ın izni ile adalet ve merhametten, doğruluk ve sadakatten, ihlastan ayrılmayacağız. 5 yıllık milletvekilliği sürecinde evimizi Ankara'ya taşımadık. İlimize ve ilçemize birçok hizmet getirdim. İnşallah aynı şevkle çalışacağız." diye konuştu.

AK Parti Erciş Belediye Başkan adayı Fatih Çiftci de ilçenin kaderini değiştirecek proje ve çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Erciş'in bölgenin cazibe merkezi konumunda olduğunu anlatan Çiftci, şunları kaydetti:

"İlçemizi hak ettiği yere getireceğiz. Geleceğimize bakacağız. Bu şehre karşı görevimizi yapmaya, vefa borcumuzu ödemeye geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçemize çok önemli hizmetlerde bulunduk. Alt ve üstyapı yatırımları yaptık. Erciş'i değiştirip dönüştürdük. On yıldır bu şehir AK belediyeciliği bekliyor. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı bir evladınız olarak, yeniden bu şehri AK belediyeciliğe kavuşturacağız. Söz verdik, bu şehri yeniden inşa edeceğiz. Allah'ın izniyle bu mutsuzluğu kaldıracağız, sizlerle beraber bunu başaracağız."

Programa AK Parti İl Başkanı Emre Güray, İlçe Başkanı Muhlis Yeşilbaş, MHP İlçe Başkanlı Fatih Köroğlu ve partililer katıldı.