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AK Parti binasına saldırı zanlısına ev hapsi

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EV HAPSİ VERİLDİKütahya’nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli A.A. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yapılan saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli A.A. alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen A.A. hakkında ev hapsi adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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