AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş'ten şehit polis Seçkin Yavuz'un ailesine ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Keleş'ten şehit polis Seçkin Yavuz'un ailesine ziyaret
AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın Keban ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, şehit polis memuru Seçkin Yalçın'ın Keban ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Keleş, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Yalçın'ın ilçeye bağlı Akçatepe köyünde yaşayan ailesini evlerinde ziyaret etti.

Şehidin babası Abdulkadir Yalçın ve aile üyeleriyle görüşen Keleş, taziye dileklerini iletti, aileye sabır diledi.

Keleş, daha sonra şehidin köydeki kabrini ziyaret ederek, dua etti.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan
