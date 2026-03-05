Haberler

AK Parti Elazığ Gençlik Kollarından Baskil'de esnaf ziyareti

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları, Baskil ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak, ramazan ayının bereketini paylaşmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Ak Parti Elazığ Gençlik Kolları, Elazığ'ın Baskil ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı Koray Adsız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ebubekir İnanç ve partililerle ziyaret ettikleri esnafla görüştü, taleplerini dinledi.

İnanç, yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketini paylaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla esnafı ziyaret ederek, sohbet ettiklerini belirtti.

İnanç, "Baskil'de çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül bırakmama hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadalerini kullandı.

Kaynak: AA / Ramazan KAPLAN
