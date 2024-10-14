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AK Parti Efeler 4. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

AK Parti Efeler 4. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
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AK Parti Efeler 4. Olağan Kongresi, Atatürk Spor Salonunda yapıldı. Kongrede, partililerin katılımıyla birlikte mevcut başkan Oğuz Kendirlioğlu yeniden ilçe başkanı seçildi.

Ak Parti Efeler 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen kongreye, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen ve Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, eski milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kongrede konuşan Ünal, salondaki heyecanın dün olduğu gibi bugün de devam ettiğini, AK Parti'nin millet iradesini temsil ettiğini söyledi.

İdam edilen merhum başbakan Adnan Menderes'in Aydınlı olduğunu anımsatan Ünal, Aydın'ın demokrasi tarihinde önemli rolü olduğunu ifade etti.

Sarıbaş ise kongrelerin önemli olduğuna dikkati çekerek, AK Parti'nin her zaman dinamik bir parti olduğunu belirtti.

Ökten'in de konuşma yaptığı kongrede kongreye tek aday olarak katılan mevcut başkan Oğuz Kendirlioğlu yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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