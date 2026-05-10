AK Parti Edirne Teşkilatı, Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'na katıldı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Balıkesir'de gerçekleştirilen Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'na katıldıklarını ve bölgenin tarım potansiyeli ile çiftçilerin taleplerinin değerlendirildiğini belirtti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'de düzenlenen Batı Marmara Bölge Strateji Toplantısı'nın ilk iki gününün verimli istişarelerle tamamlandığını belirtti.

İlçe başkanlarıyla birlikte programa katıldıklarını aktaran İba, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Görüşmede bölgenin tarım potansiyelinin değerlendirildiğini dile getiren İba, çiftçilerin taleplerinin doğrudan Bakan Yumaklı'ya iletildiğini kaydetti.

Toplantıda ayrıca MKYK Üyesi ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Haydar Ali Yıldız ile bölgenin stratejik hedefleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İba, önümüzdeki dönemin yol haritasının ortak akılla şekillendirildiğini ifade etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir'e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden İba, "Her bir şehrimiz ve ilçemiz için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
