AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Aksal, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Demir ve teşkilat mensuplarıyla İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.

Ziyarette, belediyenin yürüttüğü projeler ve ilçeye kazandırılması planlanan yatırımlar üzerine değerlendirmede bulunuldu.

İpsala AVM ziyaret edildi

Aksal, daha sonra Kerman, Demir ve teşkilat mensuplarıyla İpsala AVM bünyesindeki yeni düğün salonu ve sinema salonunda incelemelerde bulundu.

Esnafla bir araya gelip hayırlı işler temennisinde bulunan Aksal, vatandaşlarla sohbet etti.

Aksal, program kapsamında Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz'i de ziyaret etti.

Beldede yürütülen projeleri yerinde inceleyerek bilgi alan Aksal, Deniz'e ev sahipliği için teşekkür etti.