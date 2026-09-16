AK Parti Edirne İl Başkanlığında kadın kolları buluşması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Mkyk Üyeleri, AK Parti Edirne İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Hümeyra Uzun, MKYK Üyesi ve İl Koordinatörü Güliz Arancı Kımıldar ile MKYK üyeleri Şaduman Şeker ve Elif Demirok Pınar'ı İl Başkanlığında ağırladı.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt da yer aldı.

İba, ziyarette Edirne'de yürütülen çalışmalar ve gelecek döneme ilişkin hedefler üzerine değerlendirme ve istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Konuklarına ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden İba, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA